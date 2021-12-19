Волейбольный клуб «Обнинск» добился четырех побед в Воронеже

В Воронеже прошли матчи четвертого тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Клуб «Обнинск», который представляет в турнире Калужскую область и лидирует в турнире, добился четырех побед в четырех матчах. Наши волейболисты по два раза обыграли команды «Динамо-МГТУ» из Майкопа и ЦОП (Краснодарский край). Обнинские спортсмены набрали 12 очков.

В турнирной таблице клуб из Калужской области идет на первом месте.

В пятом туре «Обнинск» отправится в Махачкалу. С 13 по 16 января наши волейболисты сыграют с командами «Дагестан» и «Грозный-2».

Турнирная таблица Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу.

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