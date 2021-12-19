Волейболист клуба «Обнинск» выиграл бронзовую медаль первенства мира

В Таиланде завершился чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года.

Сборная Россия на этом турнире выиграла одну медаль. Бронзовую награду завоевали волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и санкт-петербургского «Зенита» Алексей Архипов.

В полуфинале россияне обидно уступили в трехсетовом поединке паре из Италии. А в матче за третье место наши волейболисты в двух партиях обыграли команду Чехии.

Таким образом, волейболист клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк, который 19 декабря отметил 20-летие, завоевал бронзовую медаль первенства мира.

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