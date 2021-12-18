Волейболист клуба «Обнинск» пробился в полуфинал чемпионата мира

В Таиланде завершается чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года. Стали известны участники полуфиналов престижного турнира.

В мужских соревнованиях за медали продолжает борьбу игрок волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк. Наш спортсмен выступает в паре с представителем Санкт-Петербурга Алексеем Архиповым. Россияне в четвертьфинале в тяжелом поединке победили вторую пару посева из Бразилии – 2:0 (23:21, 21:19).

Веретюк и Архипов в воскресенье, 19 декабря, в полуфинале встретятся с итальянцами.

Еще две спортсменки из Обнинска - Елизавета Губина и Арина Ряжнова - остановились на стадии четвертьфинала.

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