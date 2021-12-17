Обнинские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира

В Таиланде проходит чемпионат мира по пляжному волейболу среди спортсменов до 21 года. Сборная России пока успешно выступает на этом турнире и идет без потерь.

В мужских соревнованиях в 1/8 финала пробился волейболист клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк. Он играет в паре с представителем Санкт-Петербурга Алексеем Архиповым. В 1/16 финала россияне разгромили венгров. На следующей стадии турнира в субботу, 18 декабря, наши спортсмены встретятся с немцами.

Еще одна представительница клуба «Обнинск» Елизавета Губина выступает в Пхукете с Марией Бочаровой из калининградского «Локомотива». В 1/8 финала девушки в тяжелом трехсетовом поединке победили американок. Россиянки за выход в полуфинал поспорят с украинками.

Волейболистка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова также сыграет в четвертьфинале первенства мира. Она выступает в паре с представительницей Краснодарского края Елизаветой Лудковой.

Россиянки в 1/8 финала переиграли пару из Испании. В следующей стадии турнира в субботу, 18 декабря, наши девушки встретятся с командой из Латвии.

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