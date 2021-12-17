Волейболисты «Обнинска» сохранили лидерство в чемпионате России

В Воронеже прошли первые матчи четвертого тура национального чемпионата. Лидер Высшей лиги «Б» - волейбольный клуб «Обнинск» - встречался с командой «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

Представители Калужской области неудачно начали матч. Подопечные Сергея Киндинова уступили в двух стартовых сетах. Только после этого «Обнинск» перехватил инициативу и добился победы со счетом 3:2 (17:25, 20:25, 25:18, 25:17, 15:12).

Наша команда лидирует в чемпионате России. После 10 сыгранных матчей у «Обнинска» 27 очков. Волейболисты из наукограда добились девяти побед и только один раз проиграли. Ближайший преследователь клуба из Калужской области – ВК «Дагестан» - отстает на три очка.

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