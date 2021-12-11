В Калуге ремонт спортивной школы «Энергия» завершится в конце декабря

В Калуге ремонт спортивной школы «Энергия» на улице Салтыкова-Щедрина должен завершиться к концу декабря. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Впервые за долгое время ребята тренируются в шортах и футболках, - рассказал он. - Система отопления уже полностью отремонтирована. Также рабочие демонтировали прогнившие полы и уложили плитку. Остались последние штрихи.

Денисов поручил за неделю завершить работы.

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