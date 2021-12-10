В Калуге хоккейный матч с участием космонавтов перенесли из-за коронавируса

Запланированный на 11 декабря хоккейный матч между ветеранами спорта Калужской области и клубом космонавтов «НАШИ» перенесен на конец января. Это связано с тем, что московские хоккеисты заболели, сообщили в пресс-службе правительства региона.

- К сожалению, поступила информация о том, что у участников команды «НАШИ» подтвердили ковид, - рассказали в региональном министерстве спорта.

Новую точную дату проведения игры пока не называют.

Напомним, товарищеский матч должен был пройти на арене «Космос». Дворец спорта пока не может принять хоккеистов из-за ремонтных работ.

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