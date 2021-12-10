В Калуге ледовую арену Дворца спорта оставят закрытой до 26 декабря

В Калуге ледовая арена Дворца спорта будет закрыта до 26 декабря. В пятницу, 10 декабря, об этом сообщила администрация спортивного комплекса.

- В связи с техническими работами ледовая арена закрыта до 26 декабря, - говорится в сообщении.

Подробнее о проблеме нам рассказали в пресс-службе министерства спорта Калужской области.

- Начались протечки. Подрядчик стал свой недочет устранять, и произошла еще одна протечка. Сейчас чинит. Так как это уже не основное строительство, а ремонт в рамках гарантийных обязательств, то и делают это в свободное время, малыми силами, - сообщили в Минспорта.

Напомним, каток закрыли еще 15 ноября в связи с проведением баскетбольных турниров 3x3. Однако ранее руководство Дворца спорта заявляло, что ледовая арена заработает с 6 декабря. Позже появилось сообщение о «технических проблемах» до 13 декабря.

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