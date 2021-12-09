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В Калуге космонавты сыграют в хоккей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 15:28 4 580
В Калуге космонавты сыграют в хоккей

В субботу, 11 декабря, в Калуге пройдет товарищеский матч между командой космонавтов «НАШИ» и сборной командой ветеранов Калужской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Игра начнется в 12:00 в спортивной школе «Космос» в рамках проекта «Космос - детям».

- Обращаем внимание, что зрители на матч допускаются согласно противоэпидемиологическим правилам, - говорится в сообщении правительства Калужской области.

Калужане встретятся с хоккейным клубом «НАШИ», в составе которого - Герои Российской Федерации, летчики-космонавты. Игроки пообщаются с юными воспитанниками спортивных школ по хоккею, проведут автограф-сессию, расскажут о профессии космонавта и других важных для космической отрасли профессиях.

В церемонии открытия спортивного праздника примут участие хоккеисты, сенаторы, руководители общественных организаций, органов исполнительной власти.

«НАШИ» - уникальная хоккейная команда, созданная в Звездном городке космонавтами первого отряда в 60-е годы ХХ столетия. Ее капитаном был Юрий Гагарин. Он и дал название команде.

В 2015 году команда была воссоздана при поддержке Героя России, летчика-космонавта, в то время руководителя Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Юрия Лончакова и хоккеиста, Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и Европы Виктора Шалимова.

С 2020 года команда играет при поддержке Фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос - это мы».

ХК «НАШИ» - участник всероссийских фестивалей Ночной хоккейной лиги в Сочи, обладатель Кубка Большого шлема 2016, бронзовый призер Кубка Большого шлема 2017, обладатель Кубка Созвездий 2021.

Сегодня в команде играют Герои России, летчики-космонавты РФ Юрий Лончаков, Михаил Тюрин, Сергей Залетин, Александр Самокутяев, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли, жители Звездного городка и соседствующего со Звездным города Щелково Московской области.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.12.2021 15:28 4 580
Тэги: спорт область
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