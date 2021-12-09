В Калужской области вовлекли в занятия физкультурой и спортом 89,7% детей и молодежи

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 декабря, в Калуге прошло заседание коллегии областного министерства спорта. Стали известны результаты деятельности Минспорта за 2021 год.

По статистике, в занятия физической культурой и спортом вовлечены 89,7% детей и молодежи. В 2022 году планируется увеличить количество спортивных площадок до 250.

Оборудованы новые площадки для воркаута и две площадки для экстремальных видов спорта. На одной из них уже были проведены соревнования.

Запущен и включен в реестр федерального проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровье» в Обнинске.

Повысились квоты на целевые направления обучения в сфере физической культуры.

- Данные инвестиции способствуют привлечению молодых кадров в сферу спорта, - пояснили в министерстве.

В регулярных и многоформатных турнирах «Калужской футбольной лиги» принимают участие более 3 000 человек, а общая аудитория проекта более 12 000. В 2019-2020 года КФЛ реализовала три инфраструктурных проекта, в которых выделены социальные часы для того, чтобы учащиеся общеобразовательных и спортивных школ могли заниматься спортом.

Министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ отдельно отметил проблему нехватки физкультурных площадок для занятия спортом. Он подчеркнул, что данному вопросу следует уделить отдельное внимание.

- Планы на развитие спортивной инфраструктуры остаются амбициозными, - заявили в Минспорта. - Многое было сделано и многое еще предстоит.

Как ранее сообщалось, на коллегии вручили награды тем, кто внес особый, личный вклад в развитие спорта в Калужской области, а также участникам специальных конкурсов.

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