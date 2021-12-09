Обнинские волейболистки пробились в четвертьфинал первенства мира

В Таиланде продолжается мировое первенство по пляжному волейболу среди спортсменов до 19 лет. В женском турнире уже стали известны имена участников четвертьфиналов.

Воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Мария Бочарова и Елизавета Губина в Пхукете идут без поражений. На групповом этапе девушки добились трех побед подряд.

В четверг, 9 декабря, россиянки в 1/8 финале встречались с парой из Польши. Бочарова и Губина легко выиграли первый сет – 21:8. Во второй партии соперницы смогли навязать борьбу Марии и Елизавете, но наши девушки вновь оказались сильнее – 22:20.

В пятницу, 10 декабря, воспитанницы обнинского волейбола сыграют в четвертьфинале с еще одной парой из России – Гаврилова-Салманова. Игра пройдет рано утром по московскому времени.

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