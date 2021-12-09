В Калужской области наградили лучших работников сферы спорта

В среду, 8 декабря, в Калуге прошло заседание коллегии областного министерства спорта.

На мероприятии присутствовали представители общеобразовательных и спортивных учреждений, спортсмены, представители ГТО и трудового коллектива ветеранов. Открыли коллегию вручением наград тем, кто внес особый, личный вклад в развитие спорта в Калужской области, а также участникам специальных конкурсов.

Осенью состоялся областной смотр-конкурс «Лучший специалист системы физического воспитания Калужской области». В конкурсе представлены четыре группы, в каждой из которых свои победители:

Первое место в группе «Специалисты в сфере физической культуры и спорта дошкольных образовательных организаций» заняла Наталья Аннушкина из детского сада «Белочка» в городе Кондрово.

В группе «Специалисты в сфере физической культуры и спорта по внеучебной работе общеобразовательных организаций, профессиональных общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования» победил Дмитрий Корсаков из средней школы №15 в Калуге.

В группе «Специалисты в сфере физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных организациях» успеха достиг Максим Демехин из спортивной школы по борьбе.

В группе «Специалисты в сфере физической культуры и спорта по учебной работе в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования» первое место у Дмитрия Орехова из Ферзиковской общеобразовательной школы.

Также нынешней осенью был проведен областной конкурс «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию материально-технической базы в Калужской области». Победителем конкурса стало муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер» города Кирова и Кировского района.

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