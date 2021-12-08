Волейболистки из Обнинска выиграли три матча подряд на первенстве мира

В Таиланде проходит первенство мира по пляжному волейболу среди спортсменов не старше 19 лет. В турнире принимают участие Мария Бочарова и Елизавета Губина - воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва Александра Савина.

Девушки из Обнинска являются одними из фаворитов первенства. Они подтвердили это на групповом этапе турнира. Россиянки обыграли команды из Латвии, Финляндии и Чехии. Бочарова и Губина заняли первое место в своей группе.

Мария и Елизавета ждут своих соперников по 1/8 финала первенства мира в Таиланде. Девушки выйдут на песчаный корт в городе Пхукет 9 декабря.

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