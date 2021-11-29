В Обнинске проведут триатлон под крышей

19 декабря в обнинской СШОР «Олимп» на проспекте Ленина пройдут соревнования по триатлону для всех желающих. Регистрация доступна по ссылке. Приглашение к участию опубликовано в официальном сообществе спортивного учреждения в социальной сети ВК.

Участникам старта предложат проплыть дистанцию в 400 метров в бассейне, преодолеть 15 километров на велотренажере и пробежать 3 километра. Все этапы триатлона будут организованы в стенах «Олимпа» под крышей. Для перемещения между этапами и смены спортивной формы будут предусмотрены временные промежутки в пять минут.

Уточняется, что всего к участию будут допущены 24 желающих – в 4 захода по 6 человек. Столь небольшая планируемая численность обусловлена тем, что велосипедную и беговую части программы триатлона участники будут проходить на тренажерах. А их число ограничено.

Организаторы рассказывают, что старт будет ориентирован в первую очередь на тех, кто только начинает интересоваться этим видом спорта. В частности, контрольные времена для всех видов программы заявлены «щадящие».

Отметим, что в Обнинске традиционно проходит большое количество спортивных мероприятий – от Атомного марафона и забегов «Атомный Трейл» до летних и зимних стартов на лыжероллерной трассе.

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