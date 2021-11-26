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Венгры привезли в Калужскую область текбол

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.11.2021 18:31 0 280
Венгры привезли в Калужскую область текбол

В пятницу, 26 ноября, детский технопарк «Кванториум» в Обнинске посетили министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Венгерская делегация приехала к нам не с пустыми руками. Петер Сийярто подарил «Кванториуму» стол для игры в текбол и спортивный инвентарь. 

Министр выразил уверенность, что новая игра не только понравится обнинской молодежи, но и станет еще одним направлением в сотрудничестве России и Венгрии в области спорта.

Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова поблагодарила гостей за подарок.

- Мы себя называем город первых, - заявила она. - И это не случайно, потому что у нас была открыта первая АЭС, мы – первый наукоград. Много других проектов реализовано. 

Леонова напомнила, что в Обнинске есть пять спортивных школ олимпийского резерва. Благодаря этому обнинские спортсмены показывают высокие результаты на международном уровне. 

- Поэтому символично, что именно в Обнинске у детей появилась возможность осваивать новую игру, – отметила она.

На встрече в Обнинске также присутствовал изобретатель игры, глава международной федерации текбола Габор Боршани. Он рассказал об истории и основных правилах. А для обнинцев венгерские спортсмены провели мастер-класс. 

Текбол придумали в Венгрии в 2012 году. Для него нужен изогнутый стол. Можно соперничать один на один либо парами. В ближайшее время вид спорта должен дебютировать на Европейских играх. Возможно, когда-то он доберется и до программы Олимпиады.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 26.11.2021 18:31 0 280
Тэги: спорт область
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