В Калуге детские площадки отремонтировали после вмешательства прокуратуры

В Калуге отремонтировали детские площадки на улицах Георгия Амелина и Братьев Луканиных. В среду, 24 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Спортивные площадки отремонтированы на них установлено новое покрытие, сетка на ворота для мини-футбола и на баскетбольные кольца, ограждение, - заявили в ведомстве.

Ранее прокуратура обращалась в суд по поводу необходимости проведения ремонта.

В таком состоянии площадка была до ремонта.

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