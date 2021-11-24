В Калуге детские площадки отремонтировали после вмешательства прокуратуры
В Калуге отремонтировали детские площадки на улицах Георгия Амелина и Братьев Луканиных. В среду, 24 ноября, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
- Спортивные площадки отремонтированы на них установлено новое покрытие, сетка на ворота для мини-футбола и на баскетбольные кольца, ограждение, - заявили в ведомстве.
Ранее прокуратура обращалась в суд по поводу необходимости проведения ремонта.
В таком состоянии площадка была до ремонта.
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