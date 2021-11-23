Обнинский пловец Сергей Фесиков выиграл 4 «золота» на чемпионате России по плаванию

21 ноября на проходившем в Санкт-Петербурге чемпионате страны по плаванию заслуженный мастер спорта Сергей Фесиков выиграл два «золота» - на дистанции 100 метров «кролем» и в составе комбинированной эстафеты 4 по 100 метров. Всего на турнире обнинский пловец, который является многократным чемпионом и призером первенств мира и Европы, выиграл четыре золотые медали, добавив к ним одно «серебро».

Ещё один обнинский спортсмен Михаил Вековищев, медалист летней Олимпиады Токио-2020, выиграл на турнире три награды – два «золота» в эстафетах и личную «бронзу». Брассист Андрей Николаев, также тренирующийся в СШОР «Олимп», завоевал 4 медали, в числе которых две золотые.

По общему количеству медалей Калужская область стала третьей в общем списке, с показателем 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Калужане уступили представителям команд Москвы и Новосибирска.

В течение шести дней спортсмены не только боролись за звание сильнейших в стране на «короткой» воде, но и разыгрывали путёвки в состав сборной России на стартующий через месяц чемпионат Мира. Он пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) в декабре.

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