Калужане завоевали еще две медали на чемпионате России по плаванию

В среду 17 ноября, во второй день чемпионата России по плаванию в 25-метровом бассейне, калужские пловцы завоевали 2 бронзовые медали.

Заслуженный мастер спорта, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Михаил Вековищев показал третье время на дистанции 200 метров вольным стилем. А мастер спорта международного класса Андрей Николаев взял «бронзу» на стометровке брассом. Оба спортсмена – уроженцы Обнинска и представляют СШОР «Олимп».

Напомним, в первый день соревнований четверка из Калужской области, в составе которой выступали Михаил Вековищев, Сергей Фесиков, Андрей Арбузов и Антон Волошин заняла первое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Чемпионат страны на «короткой» воде – так ещё называют 25-метровые бассейны – проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 21 ноября. В нём принимают участие более 800 спортсменов со всей страны.

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