Калужские пловцы выиграли чемпионат России

В Санкт-Петербурге во вторник, 16 ноября, стартовал чемпионат России по плаванию. В турнире принимают участие 847 спортсменов. Соревнования продлятся до 21 ноября.

В первый день чемпионата России сборная Калужской области выиграла комплект золотых медалей. Лучшее время в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем показали Михаил Вековищев, Сергей Фесиков, Андрей Арбузов и Антон Волошин. Наши пловцы опередили сборные Новосибирской области и Санкт-Петербурга.

Турнир в Северной столице является отборочным для участия в чемпионате мира в Абу-Даби.

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