В Калуге Дворец спорта закрывает ледовую арену до 6 декабря из-за баскетбольных турниров

С 15 ноября по 6 декабря в Калуге не будет работать каток на ледовой арене Дворца спорта «Центральный». В субботу об этом сообщила администрация комплекса.

На лед постелят паркет для баскетболистов 3x3.

С 19 по 21 ноября пройдет суперфинал фестиваля среди команд ЦФО, где встретятся баскетболисты из восьми регионов. А с 26 по 28 ноября — суперфинал Открытой межрегиональной лиги.

- Турниры по баскетболу этой серии - это отличный повод Калуге еще раз серьезно заявить о себе, - рассказывал ранее министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ. - Это спортивные инвестиции, которые необходимы для развития региона. В Калужской области проводится множество мероприятий, организация их характеризуется достойным уровнем, и решение определить местом проведения суперфиналов турниров по баскетболу 3×3 именно Калугу это подтверждает еще раз. Кроме того, турниры включены в официальный календарный план спортивных мероприятий, курирует фестивали аппарат Полномочного Представителя Президента России. Все это вместе подчеркивает статусность планируемых мероприятий.

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