Обнинские волейболистки выиграли «бронзу» и пробились в полуфинал первенства России

В первом наукограде прошли игры предварительного этапа первенства страны по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения. За путевки в полуфинал турнира в течение недели сражались девять команд, представлявших регионы Центрального федерального округа.

Обнинские девушки смогли выполнить главную задачу. Подопечные Ирины Ярзуткиной в матче за третье место со счетом 3:2 переиграли команду из Воронежской области и выиграли бронзовые медали соревнований. Таким образом, воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина пробились в полуфинальный этап первенства России.

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