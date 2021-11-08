Волейболисты «Обнинска» выиграли в четырех матчах в Калуге

В областном центре впервые за пять лет сыграли в профессиональный волейбол. В спортивном комплексе «Юбилейный» состоялся второй тур чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б».

Волейбольный клуб «Обнинск», который представляет в этом турнире Калужскую область, провел за четыре дня по две встречи с командами из Ижевска и Тюменской области.

Спортсмены из первого наукограда добились побед во всех четырех матчах и набрали 12 очков. Таким образом, «Обнинск» возглавил таблицу чемпионата России.

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