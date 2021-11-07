Волейболисты «Обнинска» выиграли третий матч в Калуге

В областной столице завершается второй тур чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «Б».

В первые два соревновательных дня волейбольный клуб «Обнинск» добился побед. В третьем поединке спортсмены из Калужской области встречались с командой «ИжГТУ-Динамо» из Ижевска.

В первых двух партиях волейболисты обменялись победами. А в третьей и четвертой партии «Обнинск» оказался сильнее и добился заслуженной победы – 3:1.

Благодаря этому успеху волейбольный клуб, представляющий Калужскую область, поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

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