Волейболисты «Обнинска» добились второй победы в Калуге

В областной столице проходят матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». На площадке спортивного комплекса «Юбилейный» выступают сразу четыре коллектива.

В пятницу, 5 ноября, клуб «Обнинск» встречался с командой «Тюмень-ТюмГУ». Волейболисты из Калужской области добились легкой победы. «Обнинск» разгромил соперника в трех сетах.

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