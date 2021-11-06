Волейболисты «Обнинска» добились второй победы в Калуге
В областной столице проходят матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Высшей лиги «Б». На площадке спортивного комплекса «Юбилейный» выступают сразу четыре коллектива.
В пятницу, 5 ноября, клуб «Обнинск» встречался с командой «Тюмень-ТюмГУ». Волейболисты из Калужской области добились легкой победы. «Обнинск» разгромил соперника в трех сетах.
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