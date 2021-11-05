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Калужская спортсменка выиграла две медали чемпионата Европы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2021 13:07 0 208
Калужская спортсменка выиграла две медали чемпионата Европы

В четверг, 4 ноября, завершился третий день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

Своими результатами в Казани вновь порадовала представительница Калужской области Мария Каменева. Напомним, что спортсменка с 2021 года выступает за наш регион.

Мария Каменева на дистанции 100 метров комплексным плаванием заняла второе место. До золотой медали россиянке не хватило всего одной сотой секунды.

Зато успехом завершилась комбинированная эстафета 4 по 50 метров. Сборная России ее выиграла и установила новый национальный рекорд. В составе эстафетной четверки золотую медаль выиграла Мария Каменева.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2021 13:07 0 208
Тэги: спорт плавание каменева
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