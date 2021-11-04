Калужская спортсменка выиграла «бронзу» чемпионата Европы

В Казани во Дворце водных видов спорта продолжается 21-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Более 400 спортсменов из 40 стран бороться за 42 комплекта медалей.

В среду, 3 ноября, российские спортсмены выиграли очередные награды. Вновь отличилась представительница Калужской области Мария Каменева, которая с этого года выступает за наш регион. На этот раз действующая чемпионка Европы завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

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