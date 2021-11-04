На волейбол в Калуге пустят только 50 болельщиков

В четверг, 4 ноября, в областном центре стартуют матчи второго тура Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу. Поединки пройдут в спортивном комплексе «Юбилейный».

4 ноября в 18.00 на площадку выйдут волейбольный клуб «Обнинск» и ижевская команда «ИжГТУ-Динамо».

Как сообщает пресс-служба ВК «Обнинск», с учетом эпидемиологической ситуации и в связи с отсутствием в зале «Юбилейный» трибун, посетить матчи сможет ограниченное количество зрителей (до 50 человек - 50% от количества предполагаемых мест).

Известно, что проведение тура в Калуге вообще было под вопросом.

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