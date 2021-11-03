На площадке «Спутник» смогут тренироваться воспитанники спортивных школ «Торпедо» и «Калуга»

В Калуге продолжается строительство крытого футбольного манежа на тренировочной площадке «Спутник» на Тульском шоссе. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография», сообщает в среду, 3 октября, министерство строительства и ЖКХ Калужской области. Ожидается возведение трехэтажного здания площадью более 9 000 квадратных метров.

Здесь создадут футбольное поле, раздевалки, душевые, гардероб, комнату для персонала, санузлы, кабинет врача, массажный и процедурный кабинеты, тренажерный и фитнес-зал, зону ожидания для родителей и конференц-зал.

Уже выполнены устройство временной подъездной дороги, геодезические работы, вырубка зеленых насаждений, разработка и вывоз непригодного грунта.

В ведомстве уверены, что новый спортивный объект будет востребован футболистами и обычными любителями физкультуры. В манеже за одну смену смогут тренироваться 28 спортсменов, в фитнес-зале - 20 человек, тренажерный зал сможет вместить 80 физкультурников.

Строительство объекта началось в конце 2020 года. Еще в июне строители закладывали свайный фундамент. Все работы планируют завершить в 2022 году.

Тем временем спортсменка из Калужской области выиграла чемпионат Европы.

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