Спортсменка из Калужской области выиграла чемпионат Европы

Со 2 по 7 ноября в Казани во Дворце водных видов спорта проходит 21-й чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Более 400 спортсменов из 40 стран будут бороться за 42 титула. Призовой фонд в этом году увеличен с 220 000 евро до 300 000,

В первый соревновательный день сборная России в составе Розалии Насретдиновой, Марии Каменевой, Дарьи Клепиковой и Арины Сурковой выиграли эстафету 4 по 50 метров вольным стилем. В борьбе за «золото» наши девушки оказались сильнее команд из Нидерландов и Польши.

Напомним, что с 2021 года Мария Каменева выступает за Калужскую область.

- Очень приятно выступать дома, очень нравится и психологически комфортно. На Олимпиаде я не реализовалась, так что мне старты сейчас нужны, хочется стартовать, реализовать что наработали, — отметила Каменева после «золотого» заплыва.

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