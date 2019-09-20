«Калуга» уехала в Белгород

В субботу, 21 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках первенства России во втором дивизионе. В Белгороде команда сыграет с местным «Салютом». Встреча начнется в 16:00.

Пока «Калуга» занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Салют» расположился на 12 месте, отставая на 2 очка.

Как сообщает пресс-служба калужского клуба, в Белгород не поехали Владимир Ярославцев, который не восстановился после травмы, и Евгений Евстигнеев, получивший красную карточку в матче с «Динамо-Брянск».