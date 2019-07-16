«Калуга» начинает новый сезон в Волгограде

16.07.2019 16:07 105 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».

Вечером во вторник, 16 июля, стартует новый сезон первенства России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона. В 17:00 в Волгограде на стадионе «Зенит» начнётся матч «Калуги» с местным «Ротором-2». Ближайший домашний поединок «Калуги» запланирован на 24 июля. В Анненках команда сыграет с обнинским «Квантом».



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