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Вратарь «Калуги» забросил мяч в свои ворота

08.10.2018 16:50 1 600 Дмитрий Ивьев

В субботу, 6 октября, два футбольных клуба, представляющих Калужскую область во втором дивизионе первенства России, сыграли между собой. Игра между «Калугой» и «Квантом» прошла в Обнинске и завершилась со счётом 2:2.

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала хозяева вышли вперёд, потом «Калуга» ответила двумя мячами, но вскоре врать гостей ошибся и буквально забросил мяч в свои ворота.

В турнирной таблице зоны «Центр» второго дивизиона «Квант» занимает шестую строчку, «Калуга» - десятую.

Смотрите все голы матча в этом видео.

Протокол матча:

6 октября. Обнинск. Стадион «Труд». 3150 зрителей.

«Квант» — «Калуга» — 2:2

Голы: Сергулев, 60, Клюкин, 79 (автогол) — Суханов, 65, Волгин, 75.

«Квант»: Яковлев, Юлдашев, Боровков, Тараканов, Болтунов, Феколкин, Семкин (Каштанов, 76), Жердев, Махота, Сергулев (Абрамов, 82), Друщиц (Ходотов, 74).

«Калуга»: Клюкин, Фомин, Ярославцев (Новиков, 67), Храпов, Авагимян, Мыкитюк (Семин, 32), Дубровин, Волгин, Евстигнеев, Домшинский (Галась, 80), Суханов.

Предупреждены: Жердев, 47, Феколкин, 69, Боровков, 77, Абрамов, 79 — Ярославцев, 30.


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Тэги: спорт футбол
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