«Денег нет, но вы держитесь»

Парадокс! Мастеров и чемпионов с каждым годом в регионе становится всё больше, а финансирование спорта — всё хуже.

Как утверждают светила мировой медицины, лучшее средство от стресса — выпустить негативные эмоции через вспышку физической активности. Лучше всего — отколошматить «грушу», предназначенную в боксе для отработки прямых и боковых ударов. А если ещё и ногами, как разрешено в кикбоксинге?

Дар удара

Синтез классического английского бокса с ударами ногами, позаимствованными из японского каратэ, брос­ковой борцовской техникой и подсечками — поистине гремучая смесь, делающая кикбоксёра на ринге практически универсальным бойцом.

Этот вид спорта, признанный во всём мире одним из самых зрелищных, зародился в конце 60-х — начале 70-х годов XX века, и назывался он тогда full-contaсt karate — «полноконтактное каратэ». Сегодня он подразделяется на три категории по интенсивности боя: от подсчёта и развода соперников после каждого нанесённого удара до полномасштабной рубки с запретом ударов в определённые места тела. Среди чемпионов мира по кикбоксингу сегодня уже около 30 россиян. В 2005 году в Москве им стал калужанин Павел Титов.

Навстречу юбилеям

3 марта 2019 года исполнится четверть века со дня основания секции кикбоксинга в калужской СДЮСШОР «Вымпел». Более 20 лет в спортшколе этому виду спорта ребят и девчонок обучает заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области тренер высшей категории Виктор Николаевич Прохоров. За эти годы только разрядников им и его единомышленниками подготовлено более 400!

В далёком 1969-м (сегодня — полувековой юбилей!) он получил в Ленинградском техникуме физкультуры диплом тренера по боксу. Там же, в Питере, в пединституте им. А. И. Герцена в 1975 году ему вручили диплом о высшем образовании.

Первые 10 лет Прохоров работал по специальности — тренером юношеской сборной по боксу общества «Трудовые резервы». Один из самых первых воспитанников Сергей Миронов дважды побеждал в первенствах Советского Союза и уже давно сам работает в «Вымпеле» тренером.

Довелось Прохорову поработать и учителем физкультуры, и директором спортшколы в Кондрове, и начальником Управления физкультуры и спорта в Московском райисполкоме Калуги… Богатая трудовая биография. Но административная работа тягу к тренерской не перебила.

В лихие 90-е Виктора Николаевича пригласили тренировать кикбоксёров. Сначала — в «Полёте», потом — и в «Вымпеле». За эти годы он воспитал двух мастеров спорта, одного мастера спорта международного класса, 35 кандидатов в мастера спорта и свыше 50 перворазрядников. В 2003-м его наградили знаком «Отличник физической культуры», в 2008-м — Почётной грамотой губернатора Калужской области.

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По словам самого Виктора Николаевича, кикбоксинг зарождался в Калуге в самом начале 90-х. Тогда стали выходить из «подполья» запрещённые в Советском Союзе каратэ и прочие восточные боевые искусства. Вначале в средних школах №№ 3 и 9 появились секции кикбоксинга, которые возглавлял Игорь Агеев. Первым учеником Прохорова, добившимся международного признания, стал чемпион Европы 1997 года Виталий Гончаровский, пришедший в кикбоксинг из каратэ.

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Держим кулачки!

Самая одарённая и титулованная ученица Прохорова — мастер спорта международного класса, девятикратная чемпионка России, трёхкратная победительница Кубка мира, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира Ксения Мирошниченко — ­пришла в кикбоксинг, когда ей исполнилось 16 лет. С 18 стала принимать участие в международных соревнованиях. Ксения каждый раз побеждала. Да вот незадача: чемпионаты эти были по… боевым искусствам и в «зачёт» ни тренеру, ни талантливой юной спортсменке не шли. Бились затем в кикбоксинге. Но… путь к самой верхней ступеньке пьедестала почёта на чемпионатах мира каждый раз ей преграждали: сначала — вечная соперница из Австрии, а затем — боксёр-профессионал из Германии.

Конечно, мечта любого спортсмена — стать именно чемпионом мира. Этот титул даёт право на присвоение звания «Заслуженный мастер спорта». И оно очень подошло бы нашей прославленной Ксении Мирошниченко. Сегодня она — первая в российском рейтинге национальной сборной в весовой категории до 56 кг — готовится к поездке на чемпионат Европы‑2018, который пройдёт в словенском Мариборе в ноябре. Держим, что называется, за неё кулачки!

Ударники не в чести?

Готовиться к чемпионату Ксения будет в Москве. Почему не в Калуге? Да потому что в родном «Вымпеле» на тренировках порой приходилось делить зал одновременно с игроками в настольный теннис и дзюдоистами. Зал для игровых видов спорта — не резиновый! Да и поставить ринг, повесить те же «груши» просто невозможно. Мало кто знает, но в «Вымпеле» планировали сделать пристройку — специализированный зал для борьбы и бокса. Ежегодный приток начинающих спортсменов настойчиво диктовал такие архитектурные изменения. Был даже проект, и место позволяет. Но…

Тренировки теперь проводят вместе со спортсменами «Динамо» и с дзюдоистами в спортзале... ДОСААФ. Но за его аренду уже накопилась задолженность в размере 117 тысяч рублей. С финансированием Федерации кикбоксинга даже на российском уровне туго. По словам Виктора Николаевича, ещё пять-шесть лет назад им выделяли в год по 700 тысяч рублей. Ведь поездки на первенства и чемпионаты ЦФО, России, а тем более — на международные состязания требуют немалых расходов. И так — каждый год. Круговорота отборов и сборов на состязания никто не отменял. А теперь приходится затягивать пояса и рассчитывать на сумму, в четыре раза меньшую!

Самое интересное, что кикбоксинг в регионе при этом успешно развивается. Тренерами, судя по сайту СДЮСШОР «Вымпел», проводятся занятия в средних школах №№ 26, 28, 44 Калуги. То есть в отдалённых от центра микрорайонах: «Анненки», «906-я база», «Турынино». Активно развивают единоборства в спортшколах и спортзалах Козельска, Бабынино, Тарусы, Кремёнок, Полотняного Завода, Обнинска.

В последнее время достигнуты определённые успехи и воспитанниками «Вымпела», которых тренирует Прохоров. Карина Каримова в 2012 году победила в Первенстве России. В 2013-м победительницей этапа Кубка мира стала Елизавета Думчева, в 2014-м — её подруга по тренировкам Карина Пурикова.

Уже в этом сентябре восемь воспитанников Виктора Прохорова и тренера Анатолия Косарева завоевали в Краснодарском крае на XI Открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств (кикбоксинг: юноши, девушки 10–18 лет) семь наград. «Золото» завоевали Кирилл Медведев, Даниил Сусойкин, «серебро» — Юрий Мкртчян, Юрий Городничев и Алексей Сулоев, «бронзу» — Сергей Воробьёв и Алина Карандаева.

В календаре соревнований до Нового года — Всероссийский турнир в Ельце, чемпионаты и первенства области в Козельске и в Тарусе, Кубок Петра Великого в Санкт-Петербурге…

Пожелаем всем спортсменам достойно подготовиться к этим стартам. Новых им побед! Если, конечно, накануне юбилея их не выгонят вместе с тренером из спортзала ДОСААФ за долги…

Автор: Олег НОВИКОВ.

Эта статья была опубликована в №39 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.