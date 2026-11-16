Два калужских хоккейных клуба обыграли своих соперников в один день

Сразу два хоккейных клуба из Калужской области одержали победы 15 ноября, сообщил глава регионального Минспорта Олег Сердюков.

Молодёжная команда «Калужские ракеты» добилась успеха на выезде — в Мытищах она обыграла «Красную машину» в рамках Российской хоккейной лиги. Решающими стали голы Никиты Семёнова, который открыл счёт во втором периоде, и Владимира Кузнецова: он забросил шайбу в пустые ворота с дальней дистанции в заключительные минуты матча.

Не менее напряжённой получилась игра ХК «Калуга» во Дворце спорта «Центральный». В матче Всероссийской хоккейной лиги против ХК «Рязань-ВДВ» калужане поначалу уступали: гости открыли счёт в первом периоде и до перерыва увеличили преимущество. Во втором периоде хозяева смогли отыграться и сравнять счёт — причём один из голов калужан судьи не засчитали. В третьем периоде команда продолжила активно атаковать и в итоге довела счёт до 4:2 в свою пользу.