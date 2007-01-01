Калужские гиревики привезли медали с чемпионата России

Воспитанники спортшколы «Маршал» из Жуковского округа успешно выступили на чемпионате России по гиревому спорту в Новосибирске, где собралось около 300 атлетов из 56 регионов страны.

Золотые медали завоевали сразу несколько калужских спортсменов. Милена Трофимова в весовой категории до 58 кг победила в двоеборье ДЦ, установив рекорд России, а также в классическом толчке.

Александра Пивень в весе до 63 кг стала первой в толчке ДЦ и классическом толчке, также обновив национальный рекорд.

Ирина Мартынова в категории 68+ кг не имела равных в толчке ДЦ.

Мовсар Сулейманов (до 78 кг) выиграл классический толчок.

Роман Кирюхин установил рекорд России в рывке, подняв гирю 216 раз, а Иван Кулаков в группе до 95 кг победил в толчке ДЦ и классическом толчке.

Серебряными призёрами стали Ирина Мартынова, занявшая второе место в рывке и классическом толчке, а также Роман Кирюхин, который взял серебро в толчке ДЦ.

Бронзовую награду завоевал Владимир Гуров в категории до 95 кг в классическом толчке.

В командной эстафете победу одержали Анна Побережная, Милена Трофимова, Александра Пивень и Ирина Мартынова, которые также установили рекорд России. По итогам всех соревнований Калужская область заняла первое общекомандное место.