Калужский каратист попал в тройку лучших на первенстве России
В Орле прошло первенство страны по всестилевому каратэ среди спортсменов от 14 до 20 лет.
Порядка 2500 участников из 66 регионов состязались за медали турнира, рассказали в Минспорта.
Обладателем бронзовой медали стал Илья Гостев из спортивного клуба «Фаворит» (Козельск). Спортсмен выступал в возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 85 кг. Тренирует его Александр Гришкин.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь