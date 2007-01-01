Калужские тхэквондисты выиграли медали на двух турнирах

В Казани прошли всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по тхэквондо и Фестиваль цветных поясов по тхэквондо ГТФ. Представители Калужской федерации тхэквондо ГТФ привези 20 медалей.

Победителями Спартакиады стали: София Змиева (хъенг, имитация техники), Кирилл Шукаев (имитация), которые вместе с Максимом Андреевым выиграли в командном хъенге, и Юлия Саакян (хъенг). «Серебро» у Дениса Когана (имитация) и команды в хъенге в составе Юлии, Дениса и Мусы Нашаева. «Бронзу» завоевали Кирилл Шукаев (хъенг) и Юлия Саакян (имитация). Сборная нашего региона заняла второе место.

«Золото» фестиваля на счету Софьи Змиевой (хъенг), которая стала первой вместе с Тимофеем Синицыным в командном хъенге, и Арины Егоровой (хъенг), у которой второе место в имитации техники. «Серебро» взяли команда Юлии Саакян, Мусы Нашаева и Дениса Когана (хъенг) и Софья Змиева (имитация). «Бронза» в имитации у Тимура Коляскина, Тимофея Синицина и Юлии Саакян, также взявшей третье место в хъенге, рассказали в Минспорта.