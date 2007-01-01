Калужане выиграли медали на первенстве России по шашкам
Спорт

Калужане выиграли медали на первенстве России по шашкам

Дмитрий Ивьев
16.04, 10:44
В московском селе Покровское прошло первенство страны по русским и стоклеточным шашкам, где за стол сели порядка 250 участников из 19 регионов. Наши шашисты из спортивной школы «Шашки русские» завоевали полный комплект медалей.

Победителем классической программы среди юниоров стал Артем Воробьев, а за ним расположился его коллега Илья Романов.

Обладателями серебряных медалей стали Алиса Астахова в молниеносной игре (девушки) и Мстислав Фролов в быстрой игре (мальчики). Также Мстислав занял 3 место в молниеносной игре.

«Бронзы» в быстрой игре на счету Дианы Рабаджи среди спортсменок до 17 лет и Василисы Левковской, выступающая в категории до 11 лет, рассказали 16 апреля в Минспорта.

