Калужанка выиграла медали на Спартакиаде среди слепых спортсменов
Калужанка выиграла медали на Спартакиаде среди слепых спортсменов

Дмитрий Ивьев
15.04, 11:57
III Всероссийская летняя Спартакиада по легкой атлетике среди слепых прошла в Рязани.

В турнире участвовало около 150 спортсменов из восьми регионов.

Четыре медали выиграла Ангелина Быкова из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».

У девушки первое место в прыжке в длину, вторые места в беге на 60 и 600 метров, а также «бронза» в метании снаряда.

В шаге от пьедестала на дистанции 600 метров остановилась Мирослава Григорьева, рассказали 15 апреля в Минспорта.

eyJpdiI6ImNjV1QxTlFJb05QRDFlanN4RERQN1E9PSIsInZhbHVlIjoiS2ptSzZ3Mkl0bXh1WGtHYWpQMHBDYzE4VlE1QVBYMS9YMkhEZXNDVEZSVzVTK1oyOHNjQnVzcEVSdGJ1R2V5VGg0RTdKNFNidXVESkFNSXRsdjZzVVdtRVZoeTZPWThEeDNkOSsvWG5wTFRra0hLdUNUbUhFL1hZSnlWT1FKTjVFUEpDQ1lCcFdEWExVdVpNeHZYOXBFYWpQU2ZUdDVTWGdobXMzMzVzUUNUKzMvTmo1Tm5uY2VmR1YxK1h2VFBuVm5aNkEwMklJT054ampPWUVhSUszeDZVbmdtZEQzNXU0dW1YWTFtV3p1b0wxNGpkbmY3M0dZSXJGVFFXMzBoNjVIRHZNcjFSVFJRT2RWRWtTSU50RnVTQzZBVGsrRmxlNnNKV21XdW9EQUFyZyt6bUVHMkMwMXR5SXRqTHZXZWJzQjJZeUVxbVhYSUdyaTJpUTU5VUR3NGgrR1RxdFR6ODJMNU5VWlpDaXdObEx5dXBtcVowVTJkZjYwdENvK0lORzZHMEZuYURVVVBYV2VlaXF5cEdZQjZkdkhxOVQ4emlNTjhJRXRMSkhSS1JmZ2VvQ2wvbWJOcHpqU1E1TXFTayIsIm1hYyI6IjVjZmNhYWQ3Yjg3NmU1MzZlMTUyYjFmODJlNDk0MTRjNGEyMDEzMTU1ZTQ5M2MxZjBjN2I4NmRjOWQzOGM4MDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpQYXZVZ09WbFhrYXNQZXk5T1VFdFE9PSIsInZhbHVlIjoiVG9TN0JJQVAxMmlzdE1POEZkYlJpcm9OalZpYkNTdHQrZC9acW55UnFlcmgzdmg4dGpzSlp6c2pHeWhMLzlpb2FFVktNT3M2S0lSbGhEaEowcUdmUkExU1FWcURLeTZRVXk1WnE5RE5LWVErZ21WM2pOV25rLzNvcFA5MHZsYU03U3FSSGNtazd1SEtoTmxYT0JFakNESkdadVRacFpBbHhmZFBmUzJsMFFTdXVvRHdqRW1rUkxnb0tKeTRsWnZpekg4WmYwYkRzdnNLNytGcTc0MlBNSmp5NDEyY2VPZDJ1bkZncWxwaERVNW52QmcyMStFbkZQcDAwVS92VExUaUxaUHpYRjRQQ0VlQnVYN2xTZkdZWHB2MjdLc2JEMGE0RDJ3UUN1ZVZibFZDRTdkUy8yVGJvM2ZxeEJLK0NobmxNbElvSXhVbkNLS3dWVTZMVnBsc2FUTW0zNVpVM3dWbWR6aG1BcmVxcWljZmtYM3Nmc1cyRlZ3NGRsdTc3YkwxU201L3A3cmIzZ0RVNnRJcmFYazBVek0rdHRuczh4OHZCNk5tUFZmL2M2eVU5OGVzMEZkNkd1RDBKTFoyRmt1eVo0YWFzWE1sV2NiaTJna0lzU3V4ZFhVZVBEUkwxbnlYZ1NCdEJHNVZ5SmJyTm5UVTZVRVlIYzVGSm9USmY2MWhnSGtsR2tyYVBVd09qeGNaMXowcEV0ZUpRN2ZxVHVQVThRWFRkZkVXQkhCYXRDT0l3Y0hPOW5JVHhMOFV0NmJPZ0REUlJzMzZHUWRvQ2EzWG40dFNGKzFlZkorb29icjgweDV0MHVSMTFjRXUvWFlxSXZZVExJSktsNFY3azd2TyIsIm1hYyI6ImVmMTQ4OGE0Mzg1NGMwODZjNjM4MTAwZGVhMWM3NzY5ZDQ3YzRiOTYzYWIxMWJjMWI4ZDMxMDgxMjFmNTZhMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
