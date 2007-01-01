Калужанка выиграла медали на Спартакиаде среди слепых спортсменов
III Всероссийская летняя Спартакиада по легкой атлетике среди слепых прошла в Рязани.
В турнире участвовало около 150 спортсменов из восьми регионов.
Четыре медали выиграла Ангелина Быкова из спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
У девушки первое место в прыжке в длину, вторые места в беге на 60 и 600 метров, а также «бронза» в метании снаряда.
В шаге от пьедестала на дистанции 600 метров остановилась Мирослава Григорьева, рассказали 15 апреля в Минспорта.
