Калужские горнолыжники выиграли медали
В Кировске (Мурманская область) прошли заключительный этап Кубка России сезона 2025-2026, международные соревнования в дисциплине слалом и профессиональные соревнования по горнолыжному спорту.
Среди нескольких сотен участников цвета нашего региона защищали представители спортивной школы олимпийского резерва «Орленок», рассказали 15 апреля в Минспорта.
По итогам сезона обладателем Кубка страны в сезоне 2025-2026 стал Александр Андриенко. Кроме того, спортсмен стал серебряным призером соревнований в гигантском слаломе с результатом 1:37.78.
«Бронзу» завоевал Дмитрий Чудный среди профессионалов в слаломе.
