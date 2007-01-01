Калужские горнолыжники выиграли медали

В Кировске (Мурманская область) прошли заключительный этап Кубка России сезона 2025-2026, международные соревнования в дисциплине слалом и профессиональные соревнования по горнолыжному спорту.

Среди нескольких сотен участников цвета нашего региона защищали представители спортивной школы олимпийского резерва «Орленок», рассказали 15 апреля в Минспорта.

По итогам сезона обладателем Кубка страны в сезоне 2025-2026 стал Александр Андриенко. Кроме того, спортсмен стал серебряным призером соревнований в гигантском слаломе с результатом 1:37.78.

«Бронзу» завоевал Дмитрий Чудный среди профессионалов в слаломе.