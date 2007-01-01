Калужские горнолыжники выиграли медали
Калужские горнолыжники выиграли медали

Дмитрий Ивьев
15.04, 10:41
В Кировске (Мурманская область) прошли заключительный этап Кубка России сезона 2025-2026, международные соревнования в дисциплине слалом и профессиональные соревнования по горнолыжному спорту.

Среди нескольких сотен участников цвета нашего региона защищали представители спортивной школы олимпийского резерва «Орленок», рассказали 15 апреля в Минспорта.

По итогам сезона обладателем Кубка страны в сезоне 2025-2026 стал Александр Андриенко. Кроме того, спортсмен стал серебряным призером соревнований в гигантском слаломе с результатом 1:37.78.

«Бронзу» завоевал Дмитрий Чудный среди профессионалов в слаломе.

eyJpdiI6ImNQTzBMZ0JpcUpGcytkV3dLdjNZOUE9PSIsInZhbHVlIjoiU2l6NFBLbFFlOHpKMzU1bUVDN1FEUFJlT2tmSm1qZ2xEeEhGbnJBYk9DTjV2YS9hb0txd2dlL2NzMTllcGZMNDBmUURtY1U2aWxlNUhRMFJIS2dGcFdWNlMxTWU5dmZGYjFyV0xKWEZGZE1NdUczdDBCL2xPblhIVmN4bFBGNnVDODhoeCsrNzNPeGhSMHlWMDNtUEZRTFZ4cDRnUmZJaTNXdno1NXlyMWxBZGRHcXB4SW1jdXRwOVJJdVFWUGhkOTVTSThoRjVIbVhHVWgrRUsvQUxJRzFGNG0xazdaK1lUQkU4bmVzQ1VTcThGSThYbGxOVUo0U2x5Rm9MNmdLQ2wrcldsbnBBbjF4V3dGeXNDVnlLTGlIdE0rYkdGNThhRDYxZ21xSDdrWFFybmlrOC9LVVdyUHROa1ZLUzlGV0hjUmtvMFlDQVZ6Q3ExekpYclpkUHM4dFdTSE80eGphZ3A3NldoeDRYT1ZRbjc3VzVFaVh1dy81OEU1UnRQVnFVRjlpVmpnd2VmYm1LUWN4M3FYU0x1cFRQM0Zvc2drajh6Z1BIbEd5c3pzWnY0Q2dmQlQyRE1PU0FWODBXWEdTTyIsIm1hYyI6IjU1ZjNiYWMzMmUyMzE5YWUwNWY4YTgyYTEzNDA4ZTM5NjI0NzQyOWZmNzkzMzdlNThkMzU1Y2JlNzk2MTczZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkNIcFovcEt0VU9aaG1uWFp4RHdQS1E9PSIsInZhbHVlIjoiSVZGdlJkMFFPdkpxMncvTFNQOU1OeTExUFpTMjVFemxVbVByc3F4eE5GaDcyeXFZWFNvVjJBWStqZ3o1Qld0TGRVUXlLdGFtcHkzLzcrcWNTazFLVS9mTnJCSnpXVkFHUHg4TGIxY0Z3ZkY4SzRFVlpkSXJaaUtLeWhEN2orSjdtNkFXQW9jYnhUZkQzVEwxRFVUenA4OWVwSUd5OGRXeUZiK2RoVC9tamlPN01lQ0xGZWhJNGtURUlEaXRROWJJSnI1bk9iek1CWGp0T0tNcEJJK2JnbVR1VkhwdkRLVVRyY1F2enlwWUF2TUhDYjhSK2NydnA1aVJ0L0hPU1NmNWtNckdLcVN0SStqYUp3aFVEVTJCMHFDTFlRUDYxYVc3UGM0WFdqK08wM1BIUGxOR1VLMHRLUEZ1R3JialZuSk10K1A5aFg3RGdqVzNSMU1lcXZIYTZ4aUNTejlwNDJNNzdSdEplODdpMzM1YzMxWHIxOGF6ZjE0VCtOSUo5bHpCUTNTOC8zSjBkcDVrY3Q1Qithb0NhZFU3MDZ6c2pzQWk0SCtHSUZBWlpFU0RvSmQ2TDRuVmI3clpMc001bWw2d3hyWUQxbkp0STBpMVR0RzJlYWovMHdJMy9KcUZxdGZRRmlWS0hyK09nWHdPdXZsb044UllMRC96b1BLcENLM1JlYWdzdW5zZFloQUhzTUdleEFxeWdKb01wQ1JoNHphbTkzSjZPNm50OTBtMmxHaXJFTzBwUENvNDJFVmVSSDZrOGZDS1M1UWIwYjlvR0hsbms2anYyby9XL1QxZDlEUTZnN2RxSE9UWXV5S1NUR2tZelo5cGU3QXdlYUZNUi9tbSIsIm1hYyI6ImQ0ZmMyZTM1ZDU0YzNiNDIzZDk4ZGMxODQzNDRmMmVjYzhmNzgwZWZiZjNkNTdiZWFkYzY0ZTdlYmZiZjM0YjciLCJ0YWciOiIifQ==
