В Калуге стартовало первенство России по волейболу среди глухих спортсменов
Спорт

В Калуге стартовало первенство России по волейболу среди глухих спортсменов

Дмитрий Ивьев
15.04, 07:15
В универсальном зале Дворца спорта «Центральный» 14 апреля прошли первые матчи первенства России по спорту глухих (волейбол) среди юниоров и юниорок.

Калужские мужская и женская команды борются за медали турнира и проведут 15 апреля матчи со сборными Московской и Новосибирской областей.

Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассах Дворца спорта. С собой необходимо иметь сменную обувь или бахилы.

Новости по тегу
калужская область
