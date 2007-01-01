В Калуге стартовало первенство России по волейболу среди глухих спортсменов

В универсальном зале Дворца спорта «Центральный» 14 апреля прошли первые матчи первенства России по спорту глухих (волейбол) среди юниоров и юниорок.

Калужские мужская и женская команды борются за медали турнира и проведут 15 апреля матчи со сборными Московской и Новосибирской областей.

Вход по бесплатным билетам, которые можно получить в кассах Дворца спорта. С собой необходимо иметь сменную обувь или бахилы.