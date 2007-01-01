В Калуге турнир по бильярду на День космонавтики планируют сделать традиционным

Соревнования прошли 12 апреля.

- Юрий Гагарин любил бильярд и играл в него всю жизнь, - напомнили во вторник в Минспорта. - В честь первого космонавта победителю турнира вручен ценный экспонат из морёного дуба возрастом 2000 лет, инкрустированный бивнем мамонта, с подписью Ю. А. Гагарина. Призеры также получили ценные подарки: тематические кии ручной работы.

Все участники удостоены памятной медали в честь 65-летия полёта Гагарина в космос, сделанной из металла, использовавшийся при производстве ракеты, которая вывела на околоземную орбиту космический корабль «Восток 1».

Организаторы пообещали и впредь хранить память и традиционно проводить в Калуге турнир по бильярду в День космонавтики.