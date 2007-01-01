Калужские полиатлонисты выиграли медали в Беларуси
Калужские полиатлонисты выиграли медали в Беларуси

Дмитрий Ивьев
14.04, 14:00
В Могилёве прошли чемпионат и первенства мира (12-23 лет) в 4-борье с бегом.

Воспитанники калужской спортшколы «Многоборец» привезли восемь медалей.

Чемпионами мира стали Дмитрий Юдин и Вероника Матвейченко.

Вторые места у Егора Овсянкина и Дарьи Кочегаровой.

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место.

Победителями первенства стали: Мария Глазунова (юниорки 21-23 лет), Виктор Квач (юниоры 18-20 лет) и Александра Корнеева (девочки 12-13 лет).

