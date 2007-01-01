Калужская область оказалась в числе лучших в стране по развитию спорта
Калужская область оказалась в числе лучших в стране по развитию спорта

Дмитрий Ивьев
14.04, 08:14
Калужская область оказалась среди четырёх лучших регионов России по итогам реализации программы развития физической культуры и спорта. Об этом рассказал 13 апреля губернатор Владислав Шапша.

Итоги работы за 2025 год обсудили на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Калужская область набрала максимальное количество баллов в федеральном рейтинге.

Оценивали регионы по разным критериям: как выполняются поручения президента, насколько хорошо финансируются спортивные учреждения, хватает ли в области современных спортсооружений, как организована работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, выполняют ли жители нормы ГТО. Также учитывали, насколько активно в регионе продвигают здоровый образ жизни.

Владислав Шапша отметил, что важны не только официальные показатели, но и атмосферные проекты, которые объединяют людей. В качестве примера он привёл легкоатлетический забег «Первый полёт», который прошёл в Калуге в День космонавтики.

В забеге участвовали более тысячи человек. Пятьдесят бегунов вышли на старт вместе с собаками — так организаторы отметили 66-летие полёта в космос легендарных Белки и Стрелки. Кроме спорта, мероприятие получилось благотворительным: участники собрали сотни килограммов корма для животных, который передали в приют.

Губернатор подчеркнул, что такие события показывают: спорт в регионе — это не только медали и рекорды, но и возможность сделать доброе дело, провести время с семьёй и питомцами, почувствовать себя частью большого сообщества.

