Калужанки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

В Челябинске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», где состязались более 700 спортсменов из 57 субъектов.

Представители спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск) завоевали комплект медалей, сообщили 14 апреля в Минспорта.

Две победы одержала Мария Васильева, преодолев брассом 100 м за 1:11.49 и 200 м за 2:33.80.

«Серебро» завоевала Олеся Лисунова в 50 м баттерфляем со результатом 28.11. Также спортсменка стала третьей на 50 м вольным стилем со временем 26.70.