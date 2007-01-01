Калужанки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по плаванию
Калужанки выиграли медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Дмитрий Ивьев
14.04, 08:10
В Челябинске завершились всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова», где состязались более 700 спортсменов из 57 субъектов.

Представители спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» (Обнинск) завоевали комплект медалей, сообщили 14 апреля в Минспорта.

Две победы одержала Мария Васильева, преодолев брассом 100 м за 1:11.49 и 200 м за 2:33.80.

«Серебро» завоевала Олеся Лисунова в 50 м баттерфляем со результатом 28.11. Также спортсменка стала третьей на 50 м вольным стилем со временем 26.70.

eyJpdiI6InlWZ2FmUENWMzNnc2NEUUZKWTkzT3c9PSIsInZhbHVlIjoieFZHcklXdndhd3haWXltakw5bVJOZkRGeHJVcHVjL3NiYW9lSWFLVU1RLzZvQk85SmJ5YWovazJNZ0FXcjJ1a0ZYcVZxMDZzRmdqaTNaMW1WRVM0czN0OEM4L2NlaE13aGZPcjdIOWk5aXlYMlA1YWxDQk41MTBKQ1lZMzNYaW1lTExxbzg1SnNMdURlT1BXT0dGTzBOR0QxUWRZekRtazJNU2tZNlV4Y3BoK3NYL0xBaHc3WTByVFAwZ3Rlb1B2WGNVWnVxZW5UY24rcjYydGdDakdLZjcva0lUd0t6T0M5a29MMG1xM2hKRnVKekJkMStPS1hSMVhzM1JzQVIxaDZ6aTR2U2xtZVBGUGV2dWNTMnVVSU5MSUJMODgzakl3eGtDc2E5WVJYR0F1VHQ4ZlhGNEsyN3R2V3VWTTN2MjBlSXlrNlpWYlExc1FuUUFHS3hnTXVwNVU3bXZHMFlVbkwxSUhDRTUxVk41NXpmWGpFZUhwUnpRVmN5bnBGVDFTaWVTcnVxa2FWMkJKMTFSVERPekUzd3VhbXg4dkNVbGk4UVdnc2haVnhGdXBDNWRUL0ZSbUsrajc2MGM0cGJRWCIsIm1hYyI6ImM2ZmZmN2U5YmFmMWIxYjE4NGVhODE3OGYwNzcxZDNhN2Q4YjU2Yzg3ODkwZTU1MDlmZjAzYTE3MTU0NDM3MDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImFyNXNlcE92UTJnNXEwVXVFWXBJMVE9PSIsInZhbHVlIjoiWWZZQ0dqY29qWVBqdGxiNGNLV0U5Rmd6dHI5d1ZodGpTS29XTEE4U3R3UTRweU54SXArTTI5T2RCbnFEdzArVGZUV1RJM1JaUnh5R1dvVitvNkN0UTZ3UGRqUWg3OW5DM01DMEhWNGRVcHJEZ1RkNVQ4NW9EV1NIdjFuSE0vb3NicDNwSFpYOWlqVmR0VlAyWDhTSWpPajNibU5Qd1ltdHpua2NLc042dzdVVEZ6Q2xHQnJ3bDVvZzVKQUd0NzJ2MWcrS2tMOGdmTVQwajdBSHZrd1dkVExOTnRTSWw4TWFCQUsxZ0lDb0lzWHNxKzB2ZGxPbjVZa2U0aUx3SkxtS2hkb3lRbzBBMmxjWkJSVXl5NHEyYzlmbjRsUG5nbDJjajNsNTQ4cWZuMnRCRFBFMkZ0aVhERDNrWjdBWnprZjRvSTliUkxTRVRUb3pvRUJVOXRnVzF1MDgvMVNQSHNqVEFLSDRDcHc2WmVYWWd3Qk9EV2oveTI0VHpHVUh2Q2NFRWlsbGpiUTNBZ3dGRkJCM04xTFI3VU54S3doTzk5VTNPS3JqVHltdS9KZG50aXNJVktjakxsaTVDWHI4aFkzaFY3aDA4RkMrTnpaVlJJeU95eUJ2U0ZpdkRFeDk2Y0ZxMDlOTjFYazkyVzRrNktSbG9odHpHZld4amxXa2puTnhvVjZzV1RSWHMrVUhLYUtjU2IzbmNKWDAyZlVxc3BvWSswemFuYWEvNFZGdWRscm9ZNkZKamZRKzF1bGJxSFhmdktjc0JBMzBoMFRNZDlLWGR5bGtCVjJ1TzB2Rk9VbXpkY1ZjNzZTdmJOOERWNWNPTkhWTkNHRHRiZitncTRTSyIsIm1hYyI6IjBmZmU5MGQzYzUzMzllNjY5ZWE5NzE5ODk0NmZmNWMxZjM3ZmJlOWRjMmYxYmRkNzk4MmZhMjIzNmJkMzVkODciLCJ0YWciOiIifQ==
