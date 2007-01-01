В Калуге провели соревнования по прыжкам в высоту памяти Л.Г. Евдокимова

В спортивной школе олимпийского резерва «Темп» соревнования по прыжкам в высоту памяти заслуженного тренера России, директора «Темпа» Леонида Герасимовича Евдокимова провели уже в 29 раз.

Как говорят организаторы, спортивное мероприятие стало большим праздником. Его посетила легенда мирового спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года Тамара Владимировна Быкова - первая чемпионка мира по этому виду спорта.

Также «Темп» посетила дочь Леонида Евдокимова Ольга.

Отбор к соревнованиям прошли более 200 спортсменов. Высоту 160 см взяли несколько парней (Александр Лазуткин, Даниил Константинов, Сергей Котельников, Федор Быков), которые стали победителями в своих возрастных категориях. Среди девушек планка в 160 см покорилась лишь Варваре Тарасовой.