Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге провели соревнования по прыжкам в высоту памяти Л.Г. Евдокимова
В Калуге провели соревнования по прыжкам в высоту памяти Л.Г. Евдокимова

Дмитрий Ивьев
13.04, 16:10
0 402
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В спортивной школе олимпийского резерва «Темп» соревнования по прыжкам в высоту памяти заслуженного тренера России, директора «Темпа» Леонида Герасимовича Евдокимова провели уже в 29 раз.

Как говорят организаторы, спортивное мероприятие стало большим праздником. Его посетила легенда мирового спорта, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года Тамара Владимировна Быкова - первая чемпионка мира по этому виду спорта.

Также «Темп» посетила дочь Леонида Евдокимова Ольга.

Отбор к соревнованиям прошли более 200 спортсменов. Высоту 160 см взяли несколько парней (Александр Лазуткин, Даниил Константинов, Сергей Котельников, Федор Быков), которые стали победителями в своих возрастных категориях. Среди девушек планка в 160 см покорилась лишь Варваре Тарасовой.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+