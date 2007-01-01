Главная Новости Спорт В Калуге прошел легкоатлетический благотворительный забег «Первый полет»
В Калуге прошел легкоатлетический благотворительный забег «Первый полет»

Дмитрий Ивьев
13.04, 13:22
12 апреля, в День космонавтики, в Калуге прошёл легкоатлетический забег «Первый полёт». Мероприятие приурочили к 65-летию полёта Юрия Гагарина.

На старт вышли около тысячи человек — дети, взрослые и даже бегуны с четвероногими питомцами. Кстати, забег с собаками провели в Калуге впервые — в честь 66-летия легендарного полёта Белки и Стрелки. С питомцами на дистанцию вышли 50 участников.

Маршрут получился по-настоящему космическим: стартовали у Музея истории космонавтики имени Циолковского, затем бегуны спустились к набережной Яченского водохранилища и финишировали у ракеты «Восток».

Но забег был не только спортивным, но и благотворительным. Все желающие могли принести корм для животных. За время мероприятия калужане собрали 435 килограммов — всю помощь планируют передать в приют «Верные друзья», рассказали в Минспорта.

