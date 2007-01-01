В Калуге финишировал 35-й сверхмарафон

Дмитрий Ивьев
13.04, 10:44
В День космонавтики, 12 апреля, в Калуге встретили участников традиционного сверхмарафона «Гагарин-Калуга». В этом году забег прошёл уже в 35-й раз.

Старт был дан днём ранее, 11 апреля, в городе Гагарине Смоленской области — на родине первого космонавта Земли. За двое суток бегуны преодолели более 200 километров, чтобы завершить путь в Калуге — городе, который считают колыбелью космонавтики.

Финиш, как и много лет подряд, был организован у памятника Юрию Гагарину. Участники возложили цветы к монументу и минутой молчания почтили память Владимира Киселёва и Константина Горохова — активистов сверхмарафона, которых уже нет с нами, но чьими усилиями этот проект жил и развивался.

eyJpdiI6IkZZa3MxRUl6NEZidWNmeU9vSHhBYXc9PSIsInZhbHVlIjoiY1BOWFJrMVNaSXVSWEFnY3FTQWtJTmw0cTQ1ZHk5UDFEaTladzhuY3gyNVJrcmNyVm9JUUF1WWd3QVVtam9ZK3REazY5NVpIU1ZRci9NblpXTnkyQTdBbEcwQWhKRkQ0SmN5bFByUkFuZXM2MjZINWpzTEVPWVdrZlM1ajZ2ejV1bHd5Q0tGMTZwKy9HWFdUZWNSTEk4TEFKaisraCs0Q2xvM2RWOTYwMUhEZTdWRTJBTXBqQkwxYmlTbzd3alJuaDVOTjZ1YUpNWkpRTzNPKzdPakJoWHdRdUJhMkZIcGRxdGgweXdFb05kYmc5RExHNGZiZTA4WStNNEdHYW0yWG9PVXUvN2JmRGJlQUJHUVFiSzNUdXh0b3pxMGpnbVlSSnlmOVhhYVdldUJ4U2Z4cDNIdER0WVJhaFdKR3JoSHhjaHk3VktJekEvWWQzRFozOUpIWGVDRXd0NHVjcEFNNmhnSllUcm5WOGRBQllER3V0TkN3dmxwZ0NnOHMzU0l1WE5ST1lZRWZuRnJtVFZYUnZlaktSVVFHRkV5a2NHaGdBLy9MMGpydy9DMVN3Y2FIRHFEVXdua1U5UkQvMytTZiIsIm1hYyI6ImRkZWQ4NGE5N2E5Y2E1NjM4NDMwOTk4NzE2MzFlNjNiNmFiMTc4MzUzY2E5NGE0YjJiMGNmZDExMGJjNzQ4YjYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InNzMmpKNjBtSVNvajRsdGR0MjhEOXc9PSIsInZhbHVlIjoiZC94Q2tTU3NITkR4LzE2MzVRYlZ4M0ZpT3RMMnVaQ0g2OTZXUy9KYnd1U3ZMT1Y4TGhPY2JEbnNYZHdOWGp1VUU4Qk1oVFo4OTVZOVdEeXJ6bTIyeFk4UFZRYkI1VzM3RlRnMFhpeHVzRW11SHl0bnltd3VrSzZ3eGM2QytUMzNDbzVGSWxMSUNKSngyRENhRVp1SHJBT3VJVldscmVhSmZ6NGdCdGdGSnRzQTFiaE1zWjk1Rm54N3JyUGZqN2NYVkc4NFZEZXU2VkJUNWduNjhJdDZMUUR5d1o0RTh1c2FhMU9JYnBWVzZuaVJwM3QwbGx6a1doSk0yUkIyZVhndGh5cUZXdkdPTVh3bmZ6cWVyM1F5N0FOT21zUFVMV29zYnQ3czlmSW1tQVJmaHpYVXFqc2NzUXlIUlNnNFppWGtubEhrYkQ0bUViUHhwTFVCVFdkNERXQ1VSekRnVHJEaWszU1FSOEQ2VWFXZEpXb01ZMlpFeGN1cm54bXRjd3VURGwwTTcxVS9kTzByZWxmTFJzbGZrdTg3bjBDQjVCVURiMHZLdGhNUzZOdk9nRTkyT0Y2eWQ4bUNtYlJlTFpTY1JENWNnZkN0WTFTT2xoS3BIb0tJWlk2ZGNyYWsyS2h5MGRBVnJHQnlnZmo5ZGhWQVdoMVd1VVFBNVhLdHZxbG1HUXZFUFNxcjdFOEt5ckpUL3BrOStDeklrZFM2by9iRC90MzIxRlJPdzQ0Ymw1NldUSGtBWmV3VHZIak1JMGJJbkV1QTBraE1kVkFtdUZGVGdUcnpCa0tiS3NZb09OQmtDVWM5NGMvbkZwSTlhMGhIWDlZS3lmejJlbTFhTk5HaiIsIm1hYyI6ImI1MjJlZjk3OWE1YWNkNTMzMmVjMWI5NjUxNjM1ZDNmYzE5NGE3NTYxOTA5N2I1MDlmZWE4NDkyMmYwYWMxYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
