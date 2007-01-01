В Калуге финишировал 35-й сверхмарафон

В День космонавтики, 12 апреля, в Калуге встретили участников традиционного сверхмарафона «Гагарин-Калуга». В этом году забег прошёл уже в 35-й раз.

Старт был дан днём ранее, 11 апреля, в городе Гагарине Смоленской области — на родине первого космонавта Земли. За двое суток бегуны преодолели более 200 километров, чтобы завершить путь в Калуге — городе, который считают колыбелью космонавтики.

Финиш, как и много лет подряд, был организован у памятника Юрию Гагарину. Участники возложили цветы к монументу и минутой молчания почтили память Владимира Киселёва и Константина Горохова — активистов сверхмарафона, которых уже нет с нами, но чьими усилиями этот проект жил и развивался.