Хоккеисты «Калуги» проиграли второй домашний матч четвертьфинала

Наша команда продолжает сражаться за победу в Национальной молодежной хоккейной лиге.

В воскресенье, 12 апреля, калужане на домашнем льду уступили «Граниту» из Чехова со счётом 2:3. Первый матч этих команд, напомним, завершился победой «Калуги» со счётом 5:4.

Следующая игра серии пройдет в Чехове.