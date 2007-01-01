Хоккеисты «Калуги» проиграли второй домашний матч четвертьфинала
Наша команда продолжает сражаться за победу в Национальной молодежной хоккейной лиге.
В воскресенье, 12 апреля, калужане на домашнем льду уступили «Граниту» из Чехова со счётом 2:3. Первый матч этих команд, напомним, завершился победой «Калуги» со счётом 5:4.
Следующая игра серии пройдет в Чехове.
