МХК «Калуга» вырвал победу у «Гранита-Чехов» со счётом 5:4 в первом четвертьфинале

Во Дворце спорта «Центральный» 11 апреля калужские хоккеисты сыграли первый матч четвертьфинальной серии Кубка Регионов.

Соперником МХК «Калуга» стала команда «Гранит-Чехов».

Первый период остался за калужанами — 1:0. Второй наши тоже выиграли, со счётом 3:2. За полторы минуты до конца основного времени гости почти догнали хозяев, но калужане всё же сумели вырвать победу — 5:4.

Вторая игра серии пройдёт 12 апреля снова в Калуге.

Затем команды переедут в Чехов, где состоятся следующие матчи.